Die von US-Präsident Donald Trump forcierten neuen Zölle auf importierte Markenarzneien und patentierte Medikamente, Möbel und schwere Lastwagen sollen ab Mittwoch erhoben werden. Ein genauer Startzeitpunkt war zunächst unklar - in der Vergangenheit griffen die Zölle ab Mitternacht. Kurz vor der angepeilten Einführung am 1. Oktober verlautete aus US-Regierungskreisen, dass die EU von den neuesten Zollregeln für Pharmaprodukte verschont bleibe: Auf EU-Importe werde weiterhin ein Zoll von 15 Prozent erhoben.