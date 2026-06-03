Durch das Vorgehen der USA werden auch die laufenden Handelsgespräche mit Indien überschattet. Die Politik des asiatischen Landes ‌sei unangemessen und eine Belastung für den US-Handel, hiess es in einem US-Bericht dazu. Das indische Handelsministerium teilte mit, die Zollsätze seien ​nicht final. Indien sei weiter im Dialog mit den USA. Der Handelsexperte Ajay Srivastava sagte, bei der US-Untersuchung gehe es nicht um Zwangsarbeit bei indischen Exporten, sondern um Importe nach Indien, die mit Zwangsarbeit an anderer Stelle in Verbindung stünden. In dem US-Bericht wird Indien zum Beispiel als Zwischenhändler in Baumwolllieferketten identifiziert, die mit chinesischer Zwangsarbeit in Verbindung gebracht werden.