Bei der Pressekonferenz in Islamabad äusserte sich der Aussenamtssprecher ausserdem über die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am vergangenen Wochenende. «Nach unserer Interpretation bleibt Libanon Teil der weiteren Waffenruhe», sagte er. «Frieden im Libanon, also ein Einstellen bewaffneter Angriffe im Libanon, ist essenziell für Friedensgespräche.»