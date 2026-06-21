Teheran sperrte nach eigenen Angaben die Strasse von Hormus erneut für die Durchfahrt aller Schiffe und begründete den Schritt am Nachmittag mit der Nichteinhaltung der Waffenruhe im Südlibanon, die im Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vereinbart worden war. Das US-Militär widersprach der Darstellung und bekräftigte, der Schiffsverkehr in der Meerenge laufe weiter. Dies belastet die Stimmung vor dem Treffen der Kriegsparteien am Sonntag in der Schweiz.