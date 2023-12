SBB führen neuen Fahrplan ein (10. Dezember)

Am 10. Dezember 2023 führen die SBB einen neuen Fahrplan ein. Die Änderungen im Zuge des Fahrplanwechsels würden insbesondere die Verbindungen zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin betreffen, aber auch beide Regionen an sich, schreibt der Konzern in einer Mitteilung. In der Westschweiz wird es laut SBB zunächst kaum Änderungen geben.