Dabei entschieden sich ⁠die meisten Kunden für eine Hybrid-Version anstelle eines ‌reinen Elektroantriebs, sagte Scout-Chef Scott ‌Keogh am Mittwoch ​bei einer Veranstaltung des Verbands der Automobilpresse in Detroit. Demnach entfielen 87 Prozent der Bestellungen auf eine Version mit einem sogenannten Reichweitenverlängerer (Extended-Range ‌EV, EREV). Bei diesem Konzept lädt ein kleiner Benzinmotor als Generator während der Fahrt ​die Batterie des Fahrzeugs wieder auf. ​Keogh zufolge wird Scout ​noch in diesem Jahr mit dem Bau von ‌Prototypen in einem neuen Werk im US-Bundesstaat South Carolina beginnen.