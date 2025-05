Was China in Lateinamerika erreichen will

Die Volksrepublik ist an den Rohstoffen in Lateinamerika interessiert. Aus Brasilien erhöhte China jüngst den Kauf von Sojabohnen, um auch bei Agrarprodukten weniger von Importen aus den USA abhängig zu werden. Zudem verfügen die Länder in Lateinamerika über wichtige Rohstoffe, wie Lithium aus Chile, das besonders wichtig in der Batterie-Herstellung ist. Länder des Globalen Südens seien die Protagonisten für Entwicklung, sagte Chiles Präsident Gabriel Boric.