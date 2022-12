Die Militärverwaltung in Kiew teilte mit, dass zwei Privathäuser im Stadtteil Darnyzkji durch Trümmerteile einer abgeschossenen Raketen beschädigt worden seien. Auch ein Geschäft und ein Spielplatz seien beschädigt worden. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurden 16 Raketen über der Stadt abgeschossen. In Lwiw beschädigte die Raketen laut den Behörden eine Energieanlage, in 90 Prozent der Stadt fiel der Strom aus. In der Region Odessa im Südwesten schoss die Luftabwehr 21 Raketen ab, wie Gouverneur Maxym Martschenko mitteilte. Teile einer Rakete schlugen demnach in ein Wohnhaus ein, es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet. In Charkiw geriet ein Elektrizitätswerk in Brand.