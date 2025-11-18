Insgesamt bleiben die Analystinnen und Analysten jedoch positiv eingestellt. Neun empfehlen die Titel zum Kauf, 16 zum Halten und vier zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel wird rund 4,2 Prozent höher bei 56,16 Franken veranschlagt. Seit Oktober gab es mehrheitlich positive Kursziel- und Rating-Anpassungen. Zehn Experten haben das Rating um mindestens eine Stufe erhöht - nur vier reduziert. 16 haben das Kursziel nach oben angepasst und zwei haben es gesenkt.