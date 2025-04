Entsprechende Berechnungen der Branche seien vergangene Woche mit Regierungsvertretern und Abgeordneten in Washington besprochen worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Den Berechnungen zufolge könnten den drei grössten US-Chipausrüster - Applied Materials, Lam Research und KLA - etwa 350 Millionen Dollar pro Jahr an Belastungen entstehen. Auch kleinere Konkurrenten wie Onto Innovation müssten mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von mehreren Millionen Dollar rechnen.