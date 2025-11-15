«Es braucht ein bisschen Zeit», sagte der Bundesrat im Interview mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Die USA senken ihre Zölle auf 15 Prozent für Waren aus der Schweiz - von bisher 39 Prozent. Das hatten sowohl der Bundesrat als auch das Weisse Haus am Freitag mitgeteilt. Zeitgleich mit der Senkung der US-Zölle wird die Schweiz im Rahmen der Übereinkunft Einfuhrzölle auf eine Reihe von US-Produkten abbauen. Dabei handle es sich, neben sämtlichen Industrieprodukten sowie Fisch und Meeresfrüchten, um aus Sicht der Schweiz «nicht-sensitive Agrarprodukte».