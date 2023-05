Dies gelte auch für Auftragsnehmer, berichtete The Information am Montag unter Berufung auf eine E-Mail an die Mitarbeiter. Musk habe die Führungskräfte angewiesen, ihm wöchentlich eine Liste mit Einstellungsanfragen zuzusenden. Sie sollten es sich jedoch "genau überlegen", ob sie solche Anfragen einreichen wollten.