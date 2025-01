Wie das «Wall Street Journal» am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, will Ancora eine Kampfabstimmung herbeiführen und den US-Stahlkonzern US Steel dazu drängen, die vereinbarte Fusion mit dem japanischen Konkurrenten platzen zu lassen. Der aktivistische Investor sei nicht an einem Verkauf des US-Stahlherstellers an eine andere Partei interessiert. Ancora plane ausserdem, US-Steel-Chef David Burritt abzusetzen, heisst es in dem Bericht weiter. Ancora habe bereits neun eigene Kandidaten für den zwölfköpfigen US-Steel-Verwaltungsrat nominiert, darunter den ehemaligen Stelco-Chef Alan Kestenbaum. Weder Ancora noch US Steel oder Nippon Steel waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.