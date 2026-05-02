Traditionell gilt Berkshires bunt zusammengewürfeltes Firmen- und Aktienportfolio - von der Bahngesellschaft BNSF über Öl- und ​Versicherungsunternehmen ​bis hin zu Apple-Aktien - als Mikrokosmos der ⁠US-Wirtschaft. Doch seit Buffett seinen Rückzug im vergangenen ​Jahr angekündigt hatte, hinkt der ⁠Kurs der Berkshire-Aktie dem US-Leitindex S&P 500 um 39 Prozentpunkte hinterher.