Abel steht vor der Herausforderung, das Vertrauen von Investoren zu gewinnen, ‌die derzeit eher von Technologie und Künstlicher Intelligenz (KI) begeistert sind als ​von Berkshires traditionellem Portfolio aus Versicherern, Einzelhändlern sowie Industrie- und Energieunternehmen. Er betonte die Effizienz des Konzerns: «Als Konglomerat leben wir davon, dass wir Bürokratie hassen», sagte Abel als Antwort auf eine vorab aufgezeichnete Frage von Buffett. «Wir haben nicht die Absicht, irgendjemandem verpflichtet zu sein. Damit fangen wir an.»