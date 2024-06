Der neue Verband solle das bestehende Duopol zweier Dachverbände beenden, hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung. Damit solle die Interessensvertretung der Krankenversicherungsbranche gestärkt werden, teilte der neue Verband am Donnerstag mit. Der Name des Verbandes stehe noch nicht fest und werde zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt, hiess es auf Anfrage.