«Es dürfte jedem klar sein, dass unser Land einen grösseren Neustart braucht», sagte der neue Premierminister Keir Starmer am Freitag vor seinem Amtssitz in der Downing Street 10 in London. «Sie haben uns ein klares Mandat erteilt, und wir werden es nutzen, um Veränderungen herbeizuführen.» Sein Vorgänger Rishi Sunak, dessen Konservative Partei die vergangenen 14 Jahre an der Regierung war, kündigte auch seinen Rücktritt als Chef der Tories in absehbarer Zeit an. Er habe sein Bestes gegeben, aber die Wähler hätten ein klares Signal gesendet.