«Daher halten wir es für umsichtig, die Arbeit im Zusammenhang mit der Trennung zu pausieren», sagte der erst im Januar ‌angetretene Cahillane. Der Konzern hatte im September Pläne für eine Aufspaltung in zwei Unternehmen angekündigt – eines für Lebensmittel und eines für Sossen ​und Aufstriche. Die Fusion von Kraft und Heinz ​vor einem Jahrzehnt hatte nie ​das erwartete Wachstum gebracht. Der Branchenveteran Cahillane, ehemals Chef von Kellogg, war eigens für ‌die Umsetzung der Trennung an Bord geholt worden, die Ende 2026 abgeschlossen sein sollte.