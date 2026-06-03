Um seinen Kurs umzusetzen, hat sich der neue Fed-Chef einem Zeitungsbericht zufolge für die Übergangsphase zwei konservative Experten an seine Seite geholt. ​Wie das «Wall ​Street Journal» berichtete, stammen Daniel Heil und ⁠Paul Winfree aus dem Umfeld konservativer Denkfabriken wie der ​Hoover Institution und der Heritage ⁠Foundation. Winfree verfasste zudem das Kapitel über den Umbau der Notenbank für das umstrittene «Project ‌2025», eine Vorlage für einen konservativen Politikwechsel.