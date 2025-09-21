Miran sieht anderen Umstand als Inflationstreiber

Miran sieht unterdessen einen anderen Grund für die Inflation in den USA - die Immigrationspolitik der vergangenen Jahre. «Wenn man in kurzer Zeit Millionen neuer Einwanderer in ein Land aufnimmt, treibt das die Immobilienpreise in die Höhe». Dem sei nur entgegenzuwirken, indem die Ländergrenze geschlossen werde und Migranten die USA verliessen. Das steht im Widerspruch zur breiten Annahme, dass zu wenige Arbeitskräfte die Produktionskosten und damit auch die Preise für Lebensmittel und Dienstleistung steigen lassen.