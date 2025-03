Beschluss im Bundestag für Dienstag geplant

Der Haushaltsausschuss soll sich am Sonntag mit den geplanten Grundgesetzänderungen befassen. Er gibt dann eine Beschlussempfehlung für die entscheidende Sitzung im Bundestag am Dienstag ab. Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler zeigte sich zufrieden mit dem Kompromiss: «Wir haben zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz durchgesetzt und teure Wahlgeschenke verhindert», betonte er.