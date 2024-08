Raketen waren im Morgengrauen am Himmel zu sehen, hinterliessen dunkle Rauchspuren, während in Israel Luftschutzsirenen ertönten. Über den Häusern von Chiam im Südlibanon stieg Rauch auf. Im Libanon wurden drei Tote bestätigt, in Israel gab es demnach keine Opfer, und es entstanden nur geringere Schäden. Die Hisbollah liess erkennen, vorerst keine weiteren Angriffe zu planen, während Israels Aussenminister erklärte, das Land strebe keinen umfassenden Krieg an.