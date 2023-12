Die Aktie der UBS legt am Dienstag nach Handelseröffnung 1,7 Prozent auf 25,77 Franken zu. Damit stehen sie im bald zu Ende gehenden Jahr 47 Prozent im Plus. Vergangenen Freitag hatten sie ein Mehrjahreshoch bei 26,28 Franken erreicht. So teuer waren sie seit über 15 Jahren nicht mehr.