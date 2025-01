Am Donnerstag mahnte er, das Kosten-Ertrags-Verhältnis der Bank sei zu hoch, da viele Mitarbeiter eingestellt wurden ohne das das Wachstum entsprechend zugelegt hätte. Bollinger kündigte an, seine Amtszeit mit Kundentreffen zu beginnen — unter anderem auch auf dem bevorstehenden Weltwirtschaftsforum in Davos — sowie mit Gesprächen mit der Finanzaufsicht Finma. Die Behörde sollte einer der wichtigsten Stakeholder der Bank sein, so Bollinger.