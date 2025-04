Der neue Konzernchef Stefan Bollinger krempelt den Vermögensverwalter Julius Bär weiter um. Die bisherigen Geschäftseinheiten Markets und Wealth Management Solutions würden in einer neuen Einheit Global Products & Solutions zusammengefasst, teilte das Schweizer Institut am Montag mit. Das Kundengeschäft sei künftig in die drei Regionen Asien, Emerging Markets sowie Western Markets & Switzerland gegliedert. Zudem sei Nicolas de Skowronski zum Leiter Digital Business Transformation ernannt worden. In seiner neuen Rolle werde er das digitale Angebot von Julius Bär harmonisieren.