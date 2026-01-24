Die in der Gewerkschaft Unia und Syna organisierten Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen hiessen an ihrer Berufskonferenz das Vertragswerk gut, wie die beiden Gewerkschaften am Samstag mitteilten. Die Syna stimmte an einer Online-Konferenz vom Dienstag dem neuen Landesmantelvertrag mit 70 Ja- zu 6 Nein-Stimmen bei 6 Enthaltungen zu.