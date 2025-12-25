Wer an die ganz grossen Skylines denkt, hat New York, Hongkong oder Dubai vor Augen. Die US-Metropole beispielsweise hat rund 300 Wolkenkratzer – also Gebäude, die über 150 Meter hoch sind. Schweizer Städte spielen in dieser Liga bislang nicht mit. Zwar haben etwa Zürich oder Basel seit der Jahrtausendwende auch ein bisschen in die Höhe gebaut. Doch eine Skyline? Davon sind beide Städte weit entfernt. Mit einem neuen Projekt könnte Zürich hier nun aber einen Schritt vorwärtsmachen.