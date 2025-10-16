In der Vergangenheit sei Nestlé bei solchen Veränderungen nicht sehr transparent gewesen, sagte Navratil. Er wolle nun Transparenz herstellen. Der Abbau betreffe alle Märkte und Funktionen und beinhalte auch das Hauptquartier in Vevey, sagte er auf eine entsprechende Frage. In welchen Regionen wie viele Stellen abgebaut werden, könne er allerdings noch nicht beziffern. Dazu müssten auch erst die Konsultationen mit den Sozialpartnern durchgeführt werden. Die Details würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.