Nestle bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. So peilt der Konzern ein anziehendes organisches Wachstum und eine bereinigte operative Gewinnmarge von mindestens 16,0 Prozent an. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert bei 17,2 Prozent. Obwohl die Preise für zwei der wichtigsten Rohstoffe von Nestle, Kaffee und Kakao, auf Rekordniveau geklettert sind, will Nestle nur einen Teil der Kostensteigerungen an die Verbraucher weiterreichen.