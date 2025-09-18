Der ehemalige Nespresso-Chef Navratil übernahm Anfang Monat Knall auf Fall den Posten des Konzernchefs. Er folgte auf das Nestlé-Urgestein Laurent Freixe. Der Franzose war bloss ein Jahr im Amt und nach Bekanntwerden einer internen Beziehung und Begünstigungsvorwürfen abgesetzt worden. Parallel dazu steht auch Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke nach 46 Jahren im Unternehmen vor dem Abgang - er tritt Ende Monat zurück und wird durch Vizepräsident Pablo Isla ersetzt.