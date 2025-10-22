«Wir müssen uns bewusst machen, dass wir vor grossen unternehmerischen Herausforderungen stehen», schrieb Giordani am Dienstag in einer internen Mitteilung an die ProSiebenSat.1-Belegschaft, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. «In Zeiten wie diesen ist Veränderung sowohl eine Notwendigkeit als auch eine Chance.» Der Manager, der vom italienischen ProSieben-Grossaktionär MFE kommt, kündigte an: «Ab heute werde ich die bestehende Struktur genau unter die Lupe nehmen, Chancen identifizieren und auf Basis fundierter Analysen und Gespräche die nächsten Schritte definieren.»