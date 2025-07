Die schwarze Hermès-Handtasche aus Leder, die vor rund vierzig Jahren für die verstorbene Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin angefertigt wurde, ist am Donnerstag bei Sotheby's in Paris in einem mehr als zehnminütigen Bietergefecht für 10 Millionen Dollar verkauft worden. Valuence Japan, ein in Tokio ansässiger Wiederverkäufer von Designerwaren, gab an, der Käufer zu sein. Die Gebote wurden nach Angaben des Auktionshauses per Telefon abgegeben.