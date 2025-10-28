Die Aktien des Industrieunternehmens R&S steigen im frühen Handel zeitweise um 1,1 Prozent auf 27,35 Franken - in einem insgesamt schwachen Marktumfeld. Der Swiss Market Index (SMI) gibt rund 0,9 Prozent nach.
Für das Kursplus dürfte die Neuabdeckung durch Berenberg verantwortlich sein. Die Privatbank empfiehlt die R&S-Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 40 Franken. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent.
Der führende europäische Anbieter von Netz- und Verteiltransformatoren geniesse robusten langfristigen Rückenwind, schreibt der Berenberg-Experte. Er erwartet, dass die weltweite Stromerzeugung bis 2030 jährlich um etwa 3 bis 4 Prozent wächst - ein Trend, der die strukturelle Nachfrage nach Transformatoren nachhaltig stützen dürfte. Zudem seien viele Netzkomponenten, darunter Transformatoren, veraltet und erforderten umfangreiche Investitionen in Erneuerung, Austausch und Wartung.
R&S habe in den vergangenen zehn Jahren durch strategische Übernahmen und gezielte Investitionen eine solide europäische Präsenz aufgebaut, so der Analyst weiter. Diese Expansion stärke nicht nur die Ertragsbasis, sondern positioniere das Unternehmen in den zentralen Märkten der Energiewende, mit besonders guten Wachstumsperspektiven in Polen. Trotz der starken operativen Leistung und der sich verbessernden Finanzlage bleiben die Aktien im Vergleich zu Wettbewerbern nach Ansicht des Analysten attraktiv bewertet.
Berenberg setzt das höchste Kursziel im Markt, insgesamt sind die Analysten positiv gestimmt. Drei Experten empfehlen den Kauf, zwei das Halten der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei knapp 36 Franken - ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent.
Die R&S-Papiere haben einen turbulenten Kursverlauf hinter sich. Nachdem die Aktien das Kalenderjahr bei etwa 18 Franken begonnen hatten, stiegen die Valoren bis Mitte August über 40 Franken. Mit der darauffolgenden Korrektur auf 27 Franken normalisierte sich die Bewertung wieder auf den langfristigen KGV-Durchschnitt (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von rund 13,4.
(cash/AWP)