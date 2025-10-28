R&S habe in den vergangenen zehn Jahren durch strategische Übernahmen und gezielte Investitionen eine solide europäische Präsenz aufgebaut, so der Analyst weiter. Diese Expansion stärke nicht nur die Ertragsbasis, sondern positioniere das Unternehmen in den zentralen Märkten der Energiewende, mit besonders guten Wachstumsperspektiven in Polen. Trotz der starken operativen Leistung und der sich verbessernden Finanzlage bleiben die Aktien im Vergleich zu Wettbewerbern nach Ansicht des Analysten attraktiv bewertet.