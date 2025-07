«Immer mehr Kunden wollen ihre Immobilien aufwerten und lassen nach 20 oder 25 Jahren die Lifte modernisieren», sagte der seit April amtierende CEO von Schindler Paolo Compagna in einem am Montag publizierten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». Das Marktpotenzial für Modernisierung und Service sei weltweit hoch, sagte Compagna. Dabei modernisiere man auch Modelle anderer Hersteller, was einen «bedeutenden Anteil» des Geschäfts ausmache.