Die Zürcher Kantonalbank stuft Sandoz mit «Übergewichten» ein. Für den weiteren Geschäftsverlauf findet sie positive Punkte, unter anderem bestehe die Aussicht auf weniger strenge regulatorische Anforderungen für die Entwicklung von Biosimilars bei der amerikanischen und der europäischen Arzneimittelbehörde. So könnte, zumindest in Einzelfällen, die Phase 3 in der Entwicklung neuer Wirkstoffe übersprungen werden.