Mit dem SMI Equal Weighted Index führt SIX eine Alternative zum traditionellen Schweizer Leitindex ein. Während im klassischen SMI die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche mehr als die Hälfte des Indexgewichts auf sich vereinen, werden im neuen Index alle 20 SMI-Mitglieder gleich stark gewichtet. Damit soll die Entwicklung der einzelnen Blue Chips ausgewogener abgebildet werden.