Neue Produkte treiben Wachstum

Mit Blick auf die vorgelegten Zahlen sagte der Sonova-Chef, dass der Hörgerätespezialist nicht nur schneller als der Markt gewachsen sei. Vor allem sei es Sonova gelungen, weitere Marktanteile zu gewinnen. «Wir haben Marktanteile in den USA,Frankreich und Deutschland sowie in China gewonnen.» In den meisten Schlüsselmärkten sei Sonova damit also führend.