Den einen war die Militärhilfe Deutschlands für die Ukraine zu hoch, den anderen zu niedrig. Mittlerweile hat die nächste Runde in dem Dauerstreit begonnen: Die Bundesregierung wehrte sich vehement gegen die in einem Zeitungsartikel erhobene Behauptung, sie wolle ihre Hilfe für die Ukraine zurückfahren - was vor rund einer Woche international hohe Wellen schlug.