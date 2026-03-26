Das Immobilienportfolio, das von der Swiss Life erworben wird, umfasst Büro-, Verkaufs- und gemischt genutzte Liegenschaften an urbanen Standorten in der Schweiz, unter anderem in Zürich, Genf, Basel, Luzern, St. Gallen und Lugano. Damit starte der Fonds mit einem diversifizierten kommerziellen Immobilienportfolio und generiere ab Beginn «attraktive und planbare Mieterträge», hiess es.