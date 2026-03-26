Dies sei bis dato die grösste Kapitalaufnahme eines Immobilienfonds in diesem Jahr, teilte Swiss Life Asset Managers am Donnerstag in einem Communiqué mit.
Die Emission sei bei institutionellen und privaten Anlegern auf grosses Interesse gestossen. Die eingegangenen Zeichnungen hätten das verfügbare Emissionsvolumen überstiegen, weshalb eine proportionale Zuteilung erfolgt sei, hiess es weiter.
Insgesamt werden 5 Millionen neue Anteile ausgegeben. Die Liberierung erfolgt am 1. April. Gleichentags beginnt der Handel der Anteile an der Schweizer Börse SIX.
Der Emissionserlös bilde die Eigenkapitalbasis für den Aufbau des Immobilienportfolios im Wert von rund 640 Millionen Franken. Der Restbetrag des Gesamtinvestitionsvolumens werde durch bereits zugesicherte Fremdkapitaltranchen finanziert, schrieb Swiss Life AM weiter.
Das Immobilienportfolio, das von der Swiss Life erworben wird, umfasst Büro-, Verkaufs- und gemischt genutzte Liegenschaften an urbanen Standorten in der Schweiz, unter anderem in Zürich, Genf, Basel, Luzern, St. Gallen und Lugano. Damit starte der Fonds mit einem diversifizierten kommerziellen Immobilienportfolio und generiere ab Beginn «attraktive und planbare Mieterträge», hiess es.
(AWP)