Seit Erkans Amtsübernahme im Juni 2023 war die Zentralbank von einer lockeren Geldpolitik auf einen scharfen Straffungskurs umgeschwenkt. Sie hatte den Leitzins in mehreren Schritten auf 45 Prozent von seinerzeit 8,5 Prozent erhöht. Nach der jüngsten Zinserhöhung hatte sie erklärt, das nunmehr erreichte Niveau solle so lange beibehalten werden, bis ein «signifikanter Rückgang» bei Teuerung und Inflationserwartungen erreicht werde. Die Teuerungsrate in dem Schwellenland lag vor der Jahreswende bei 64,77 Prozent. Am Montag werden die Daten für Januar erwartet, die laut Experten nur einen leichten Rückgang auf 64,52 Prozent bringen dürften.