Keine drei Wochen sollten nach jenem Abstimmungssonntag verstreichen, bis eine Gruppe von Politikern aus dem linken Lager per Motion ein neues Konzept einer nationalen Erbschaftssteuer zur Diskussion stellte. Nun soll laut den Autoren des Konzepts eine «moderate» Erbschaftssteuer eingeführt werden. Die Eckpunkte sind ein Freibetrag von fünf Millionen Franken und ein Steuersatz von fünf Prozent. Zudem soll die Erbschaftssteuer aufgeschoben werden, wenn ein Unternehmen an direkte Nachkommen, an Ehepartner oder an Partner in eingetragenen Partnerschaften oder an Konkubinatspartner übergeht.