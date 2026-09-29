Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8350 tiefer als am frühen Morgen mit 0,8336. Damit ist die US-Währung so teuer wie seit Mai 2025 nicht mehr. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag mit 1,1334 US-Dollar ebenfalls klar weniger als noch am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9461 mehr oder weniger auf der Stelle.