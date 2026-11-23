Die Aktien des Generikaspezialisten Sandoz steigen am Montag um 1,6 Prozent auf 81,80 Franken. Sie zählen damit zu den gefragtesten Titeln des Swiss Market Index (SMI), der um 0,4 Prozent vorrückt.
Grund des anziehenden Sandoz-Aktienkurses ist ein positiver Marktkommentar der Deutschen Bank. Der zuständige Analyst, Niall Alexander, geht beim Rating von «Hold» auf «Buy» und setzt das Preisziel neu 30 Franken höher bei 95 Franken an. Dieses neue Kursziel ist nicht nur eines der höchsten unter allen bei Bloomberg verzeichneten Kursziele. Es impliziert auch, dass die Titel des von CEO Richard Saynor geführten Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten um weitere 16 Prozent auf ein neues Allzeithoch steigen werden.
Im Nachgang der Ergebnisse zum dritten Quartal 2026 geht der Experte der Deutschen Bank nun davon aus, dass Sandoz die Gesamtjahresprognose einhalten kann, zumal die Gegenwinde im vierten Quartal nachlassen sollten. Zudem sei Sandoz so aufgestellt, dass der Konzern von den Chancen am Markt für Biosimilars profitieren wird.
Die Biosimilarssparte ist die kleinere, aber wachstumsstärkere der beiden Sandoz-Abteilungen. Im dritten Quartal 2026 wuchs sie um 15,8 Prozent auf 998 Millionen US-Dollar, womit sie rund ein Drittel zum Gruppenumsatz von knapp drei Milliarden US-Dollar beitrug. Derweil schrumpfte die Generikasparte leicht auf 1,94 Milliarden US-Dollar.
Die Einschätzung der Deutschen Bank vom Montagmorgen liest sich wie eine Gegenthese zu einem am Freitag veröffentlichten Kommentar der britischen Finanzgesellschaft High Ground Investment Management. Den Sandoz-Valoren drohe eine Halbierung ihres Wertes, es sei denn, der Cash Flow verdoppele sich, hiess es. «Beim aktuellen Kurs zahlen Investoren für das Gold, lange bevor es in Bargeld umgesetzt wird», sagte Henry Guest, Partner und Portfoliomanager von High Groud, gemäss einem Bloomberg-Bericht.
Den bislang höchsten jemals gesehenen Wert erreichten die Anteilscheine von Sandoz am 12. November bei 86,90 Franken. Zwischen jenem Allzeithoch und dem Stand vom vergangenen Freitag haben sie um 7,4 Prozent nachgegeben.
Im Schnitt sehen die Analysten einen Zwölf-Monats-Zielwert von 83,18 Franken - nicht ganz zwei Prozent mehr als die aktuelle Notierung. Zehn Anlageurteile stehen auf «Buy», acht auf «Hold» und zwei auf «Sell».