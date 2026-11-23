Grund des anziehenden Sandoz-Aktienkurses ist ein positiver Marktkommentar der Deutschen Bank. Der zuständige Analyst, Niall Alexander, geht beim Rating von «Hold» auf «Buy» und setzt das Preisziel neu 30 Franken höher bei 95 Franken an. Dieses neue Kursziel ist nicht nur eines der höchsten unter allen bei Bloomberg verzeichneten Kursziele. Es impliziert auch, dass die Titel des von CEO Richard Saynor geführten Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten um weitere 16 Prozent auf ein neues Allzeithoch steigen werden.