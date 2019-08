Vor gut drei Wochen wartete Meyer Burger mit einer Gewinnwarnung auf, und erklärte, man wolle das Geschäftsmodell und die Strategie einer grundlegenden Überprüfung unterziehen. Am frühen Donnerstagmorgen nun lässt der Solarzulieferer aus dem bernischen Gwatt die Katze aus dem Sack: Er gibt eine strategische Partnerschaft mit dem Grosskunden REC bekannt.

Das Partnerunternehmen will seine auf die Heterojunction- und SmartWire-Technologie von Meyer Burger abgestützten Produktionskapazitäten von derzeit 600 Megawatt um mehrere Gigawatt ausbauen. Meyer Burger soll im Gegenzug an den zukünftigen Gewinnen beteiligt werden.

Beobachter begrüssen diesen Schritt zwar, räumen gleichzeitig allerdings ein, dass bisweilen bloss eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde und in Bezug auf die finanziellen Eckpunkte noch keine Informationen vorlägen. So genau liessen sich die Pläne deshalb noch gar nicht beurteilen.

Was hält die Aktionärsgruppe um Sentis von den Plänen?

Dennoch glauben dieselben Beobachter, dass die Meyer-Burger-Aktie an der Börse in den Genuss von Vorschusslorbeeren kommen dürfte. Dies, nachdem sie alleine in den letzten drei Handelstagen fast 8 Prozent eingebüsst hatte.

Noch keine Stellungnahme zu den Plänen liegt seitens der Aktionärsgruppe um Sentis Capital und Teutonia vor. Die aus 14 Mitgliedern zusammengesetzte Gruppe, sie stellt bei Meyer Burger mittlerweile gut 11 Prozent der Stimmen, fordert einen aktionärsfreundlicheren Kurs vom Unternehmen und will einen eigenen Vertreter in den Verwaltungsrat wählen lassen (cash berichtete).

Hinter Sentis Capital steht der russischstämmige Milliardär Petr Kontrashev. Er beteiligte sich im Dezember 2016 an Meyer Burger, als der Solarzulieferer zwecks Bilanzsanierung zu einer umfassenden Kapitalerhöhung gezwungen war.