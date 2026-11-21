Wie verhindern zusätzliche Schwellen Billig-Übernahmen?

Bisher können Bieter noch vor dem Erreichen der 30-Prozent-Schwelle ein freiwilliges Übernahmeangebot machen, das nicht besonders attraktiv sein muss. Es ‌reicht, wenn sie damit über die 30-Prozent-Hürde kommen - dann haben sie nahezu vollständig freie Hand, ihre Beteiligung an der Börse weiter aufzustocken, bis ‌sie eine Mehrheit haben. Die übrigen Aktionäre haben das Nachsehen. Ein weiteres Pflichtangebot wird erst fällig, ​wenn sie einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag schliessen wollen, der ihnen Zugriff auf die Kasse gibt, für den aber eine Dreiviertel-Mehrheit auf der Hauptversammlung nötig ist. Künftig soll es bei 35, 40, 45 und 50 Prozent weitere Schwellen geben, die ein Pflichtangebot an alle Aktionäre nach sich ziehen. Damit will der Gesetzgeber dafür sorgen, dass ein Bieter gleich zu Beginn ein so attraktives Angebot abgibt, dass er damit auf eine Mehrheit kommt.