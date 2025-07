Der Sofort-Kaufpreis von 40'000 Franken scheint überaus hoch, wenn man bedenkt, dass selbst das Original von 1925 an Auktionen Preise zwischen 20'000 und 25'000 Franken erzielt. Das hohe fünfstellige Angebot spiegelt allerdings, was ein Händler am Dienstagmorgen gegenüber cash.ch sagte - dass um das neue 100er-Goldvreneli ein Hype entstanden sei.