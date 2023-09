Ein zusätzliche Belastung für den Konzern aus Cupertino in Kalifornien ist das Verbot für Beschäftigte chinesischer Behörden und Staatsfirmen, iPhones am Arbeitsplatz zu nutzen. Schätzungen der Bank of America zufolge könnte dies den Verkauf der Geräte in dem Land auf bis zu 40 von bislang 50 Millionen Stück jährlich drücken. Bislang war China der drittgrösste Absatzmarkt. Experten sehen in der Anordnung der Regierung in Peking eine Reaktion auf Sanktionen für chinesische Produkte.