«Angesichts der langfristigen Markttrends ist Sonova ein Wachstumsunternehmen», bestätigt auch Sibylle Bischofberger, Analystin der Bank Vontobel. Allerdings sei das Marktumfeld derzeit schwierig, da die Patienten zurückhaltend seien. Diesem Trend könne sich Sonova nicht gänzlich entziehen. Dennoch habe Sonova Marktanteile zurückerobert, seine Position als Branchenführer behauptet und die Rentabilität mithilfe seiner starken Operating Leverage und Kostensenkungen gesteigert, führt die Expertin aus. Sie bestätigt das «Hold»-Rating und senkt das Kursziel auf 225 von 255 Franken. Damit sieht sie ein rund 16-prozentiges Gewinnpotenzial.