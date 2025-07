Die Neuzulassungen in Spanien und Norwegen legten nach den Angaben im Juni wieder zu. So schnellte der Absatz in Norwegen um 54 Prozent verglichen mit dem Vorjahr nach oben. «Das ist eine Demonstration der Stärke von Tesla», sagte Erik Lorentzen, Chef der norwegischen Elektroauto-Vereinigung. «Nach all dem Trubel um Eigentümer und Chef Elon Musk schaffen sie dieses Ergebnis. Das ist beeindruckend.»