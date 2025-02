Unter dem Strich konnte Alcon einen Gewinnsprung hinlegen. So verbuchte der Konzern im Gesamtjahr einen Gewinn von 1,02 Milliarden Dollar nach einem Überschuss von 974 Millionen im Vorjahr. Den Kerngewinn je Aktie beziffert Alcon für 2024 auf 3,05 Dollar, was genau in der Mitte der versprochenen Spanne liegt.